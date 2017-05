Verstappen hoopt op podium in prinsdom, maar is ook blij met vierde plek

Vandaag is de 75ste editie van de Grand Prix die iedere Formule 1-coureur op z'n naam wil schrijven. Het is een moeilijke missie. In de straten van Monte Carlo kun je alleen winnen als je op de limiet rijdt en nét de muren niet raakt.

"Je moet hier vertrouwen hebben in jezelf en in de auto", zegt Max Verstappen. "Dat had ik vorig jaar nog niet echt, omdat ik toen net was overgestapt naar een nieuw team."

De grote drie

Een coureur die in Monaco zegeviert, schiet meteen de autosportboeken in en verandert in een coureur van naam. Monaco hoort bij de 'grote drie': de 24 Uur van Le Mans, de 500 mijl van Indianapolis en de GP van Monaco vormen het supertrio van de autosport.

De eerste grand prix van Monaco was in 1929 en de race stond ook op de eerste F1-kalender in 1950. Het circuit is in al die jaren amper veranderd. De layout is volstrekt uniek.

Diverse landen hebben geprobeerd delen van de Monaco-ambiance te kopiëren, maar echt gelukt is dat nergens. Valencia werd een sfeerloze flop en het stratencircuit van Singapore is vooral een aanstaande klassieker, omdat de race bij kunstlicht is.