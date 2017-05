Oostkust Bonaire vervuild door olie

De oostkust van Bonaire is vervuild met olie. De olie is waarschijnlijk afkomstig uit Trinidad, waar eind vorige maand een opslagtank van een raffinaderij in Point-a-Terre is gebarsten. De Bonaireaanse natuurorganisatie Stinapa heeft monsters genomen van de olievlekken om dat verder te onderzoeken.

Over een grote oppervlakte van de rotskust bij Sorobon liggen kleine plakken olie. Zaterdag hebben vrijwilligers van Stinapa een schoonmaakactie gehouden, maar de hulp van de overheid is ingeroepen omdat de vervuiling te uitgebreid is. De olie vormt een gevaar voor de vogels in dit gebied, die op de kust naar voedsel zoeken.

Handmatig

Volgens de beheerder van het onderwaterpark bij Sorobon moeten de kleine plakjes olie met de hand worden weggehaald. Hij kan de omvang van de schade voor het milieu nog niet inschatten.

Na het ongeluk bij de raffinaderij op 23 april stroomde zo'n 50.000 liter olie de Golf van Paria in. Trinidad en Venezuela hebben tevergeefs geprobeerd te voorkomen dat de olie zich verder zou verspreiden in de richting van de Caribische Zee.