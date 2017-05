De sport van zondag bij de NOS

Roland Garros

In Parijs begint Roland Garros. De NOS zendt het tweede grandslamtoernooi van het jaar vijftien dagen lang live uit op tv en internet, met natuurlijk speciale aandacht voor de vier Nederlandse deelnemers: Robin Haase, Kiki Bertens, Richèl Hogenkamp en Quirine Lemoine.

De extra uitzending begint om 11.00 uur op NPO 1.

Grand Prix van Monaco

Vanaf 14.00 uur zijn de ogen ook gericht op de klassieker in de Formule 1, de Grand Prix van Monaco. Max Verstappen start vanaf de vierde plek.

De race is live te volgen in een blog op NOS.nl en via uitgebreide flitsen zijn te beluisteren in Langs de Lijn. In Studio Sport (vanaf 19.00 op NPO 1) zijn beelden van de race te zien met een analyse van Jan Lammers.

MXGP

Op NOS.nl zijn beide manches van de GP van Frankrijk te zien. Na een moeizame start in de koningsklasse van de motorcross lijkt Jeffrey Herlings zijn draai te hebben gevonden. Trekt hij die lijn door in Frankrijk?

De eerste manche start om 14.15 uur, zo'n drie uur later gevolgd door de tweede manche.

Play-offs Europees voetbal en promotie/degradatie

AZ kan tegen FC Utrecht een ticket voor de voorronde van de Europa League veiligstellen. De club uit Alkmaar won het eerste duel thuis met 3-0. De aftrap in de Domstad is om 12.30 uur.

Twee uur later wordt in Kerkrade afgetrapt bij Roda JC-MVV. De eerste wedstrijd om promotie/degradatie eindigde in 0-0. Om 16.45 uur mag NAC in Nijmegen proberen promotie af te dwingen. De ploeg uit Breda won thuis met een 1-0 van NEC.

De drie laatste play-offduels van het seizoen zijn te volgen in het liveblog op NOS.nl en via Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Andere Tijden Sport

John Blankenstein zou in 1994 de Champions League-finale fluiten, maar werd daar op het laatste moment door de UEFA vanaf gehaald. Waarom is nooit duidelijk geworden. In Andere Tijden Sport het verhaal van de markante scheidsrechter en de finale die hij niet mocht fluiten.