Belgische koning Filip niet blij met Amerikaanse ambtgenoot

De Belgische koning Filip is ontstemd over zijn ambtgenoot de Burger King. De Amerikaanse fastfoodketen, die binnenkort de eerste Belgische vestiging opent, vraagt in een online reclamecampagne de Belgen te kiezen tussen de koningen. "Twee koningen, één enkele kroon. Wie zal heersen?"

Het hamburgerbedrijf voegt er nog aan toe over Filip: "Hij is niet degene die frieten zal bakken". Het Koninklijk Huis maakt bezwaar tegen het gebruik van een getekende afbeelding van de koning der Belgen.