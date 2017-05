Man die trampassagiers Oregon doodde is veroordeelde crimineel

De man die in de Amerikaanse stad Portland twee trampassagiers heeft doodgestoken is een 35-jarige veroordeelde crimineel. De verdachte viel de vrouwen vrijdag lastig, waarschijnlijk omdat ze eruitzagen als moslima's.

"Het is nog te vroeg om te zeggen dat het een terroristische daad was", zegt een woordvoerder van de FBI. Volgens Amerikaanse media staan op de Facebookpagina van de verdachte racistische en extremistische teksten.

Ontvoering

Het is door de politie niet bekendgemaakt waarvoor de man eerder is veroordeeld. Maar lokale media berichten dat hij is veroordeeld voor wapenbezit, diefstal en ontvoering.

Volgens de politie ging de man uit het niets tekeer tegen de vrouwen, van wie er één een hoofddoek droeg. Toen drie medepassagiers tussenbeide kwamen, stak hij op ze in. De derde passagier raakte zwaargewond.

'Alle moslims dood'

De moeder van een van de twee vrouwen zegt tegen een lokale krant dat de man schreeuwde dat alle moslims dood moeten.

De dodelijke slachtoffers zijn een man van 53 en een man van 23. Een man van 21 ligt in het ziekenhuis met zware verwondingen. Hij is buiten levensgevaar.