British Airways wil vluchten volgens 'normaal schema' hervatten

British Airways wil het overgrote deel van de vluchten vandaag weer volgens "normaal schema" laten vertrekken. De luchtvaartmaatschappij kampte gisteren met een storing waardoor al het vertrekkende verkeer vanaf de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick stil kwam te liggen. Onduidelijk is of de storing helemaal is verholpen.

Duizenden mensen werden gisteren getroffen. Over de hele wereld hadden passagiers van de Britse maatschappij te maken met lange wachttijden.

Geen cyberaanval

Het bedrijf heeft excuses aangeboden voor de "enorme onderbreking". British Airways denkt dat de storing een gevolg was van een probleem met de stroomvoorziening. "We hebben geen aanwijzing voor een cyberaanval", zei BA-topman Alex Cruz eerder.

In juli en september 2016 werden BA-passagiers ook geconfronteerd met vertragingen door problemen met het inchecken.