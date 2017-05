Libische extremistische militie Ansar al-Sharia stopt ermee

De Libische extremistische militie Ansar al-Sharia heft zichzelf op. In een verklaring staat dat de groepering tot het besluit is gekomen vanwege grote verliezen. Ansar al-Sharia vocht de afgelopen jaren in het oosten van het land tegen andere milities en regeringstroepen.

Ansar al-Sharia wordt door de VS verantwoordelijk gehouden voor de aanval op het Amerikaanse consulaat in Benghazi in 2012, waarbij de ambassadeur en drie andere Amerikanen omkwamen. De militie, die ontstaan is tijdens de Libische burgeroorlog in 2011, had nauwe banden met al-Qaida.

In 2014 overleed oprichter Mohamed al-Zahawi, nadat hij gewond was geraakt tijdens gevechten met regeringstroepen. Veel strijders van Ansar al-Sharia sloten zich daarna aan bij IS.