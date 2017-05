Barcelona verovert Spaanse beker

Barcelona heeft voor de 29ste keer, en voor de derde keer op rij, de Copa del Rey veroverd. Deportivo Alavés, dat niet eerder de finale haalde, ging met 3-1 ten onder.

De laatste officiële wedstrijd in het Vicente Calderon-stadion van Atlético Madrid was 45 minuten lang spannend. Na een een-tweetje met Neymar krulde Lionel Messi knap de 1-0 binnen, maar even later was het gelijk toen Theo Hernandez met een prachtige vrije trap Cillessen kansloos liet.

Afscheid met prijs

Pal voor de rust maakte Neymar op de rand van buitenspel op aangeven van André Gomes de 2-1 en schoot Paco Alcácer na knap voorwerk van Messi de eindstand op het bord. De tweede helft werd nog af en toe grimmig, maar niet meer spannend.

Door de zege neemt coach Luis Enrique met een prijs afscheid van Barcelona. De Catalanen moesten de titel dit seizoen aan Real Madrid laten en werden in de Champions League in de kwartfinales uitgeschakeld door Juventus.