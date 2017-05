Storing British Airways door probleem met stroomvoorziening

British Airways denkt dat de wereldwijde computerstoring die vandaag tienduizenden reizigers getroffen heeft, een gevolg is van een probleem met de stroomvoorziening. "We geloven dat de grondoorzaak met de stroomvoorziening te maken heeft en hebben geen aanwijzing voor een cyberaanval, zegt BA-topman Alex Cruz. Volgens hem heeft de storing "alle incheck- en operationele systemen" getroffen.

De computerstoring begon vanochtend. Kort na de middag legde BA al het vertrekkende verkeer vanaf Heathrow en Gatwick stil, omdat op de Londense luchthavens extreme opstoppingen waren ontstaan. Later werden alle vluchten voor de rest van de dag gecanceld. Inkomende vluchten komen mondjesmaat wel binnen.

BA zegt er alles aan te doen om morgenochtend weer vanaf de twee Londense luchthaven te vliegen, maar erkent dat vertragingen ook dan onvermijdelijk zijn. Wel zullen naar verwachting de intercontinentale vluchten op tijd arriveren.

Complexe systemen

Luchtvaartmaatschappijen zijn afhankelijk van complexe en zeer omvangrijke IT-systemen, waarmee alles geregeld wordt. Volgens critici zijn de systemen niet altijd goed onderhouden. Ze worden omschreven als "een hutspot met onderdelen van verschillende leeftijden die afkomstig zijn van verschillende bedrijven".

Vakbondsmedewerkers zeggen tegen de BBC en persbureau AP dat BA de problemen over zichzelf heeft afgeroepen door vanwege kostenbesparingen veel IT-werk te laten doen in India. Afgelopen jaar zijn honderden IT-medewerkers in Groot-Brittanniƫ ontslagen.

In juli en september 2016 werden BA-passagiers ook geconfronteerd met vertragingen door problemen met het inchecken.