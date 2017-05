Quintana had meer tijd willen winnen op Dumoulin

Nairo Quintana verdedigt zondag een voorsprong van 53 seconden op Tom Dumoulin in de afsluitende tijdrit van de Giro d'Italia. Een marge die de Colombiaan verre van geruststelt. "De bedoeling was om vandaag nog meer uit te lopen op Dumoulin, maar het ging niet zoals we hadden verwacht."

In de eerste tijdrit leverde Quintana bijna drie minuten in op Dumoulin. Dat was echter over bijna veertig kilometer, zondag is de streep na 29,3 kilometer getrokken. "We hebben vandaag nog wat tijd gewonnen en morgen gaan we er vol tegenaan en dan zien we wel wat er gebeurt", zei de Colombiaan na afloop van de etappe zaterdag.

Thibaut Pinot - de nummer drie in het klassement - staat slechts tien seconden voor op Dumoulin. De Fransman rekent er niet op dat hij Dumoulin achter zich kan houden. "Het verschil is klein en de tijdrit morgen is een kolfje naar Dumoulins hand."

Erg druk maakt de winnaar van de voorlaatste etappe zich er niet om. Pinot: "Ik moet nu gewoon genieten en dan morgen mijn best doen."