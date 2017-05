Tienpont maakt uitstapje naar America's Cup

Simeon Tienpont, schipper van Volvo Ocean Race-deelnemer Team AkzoNobel, doet mee aan de voorrondes van de America's Cup. Hij sluit tijdelijk aan bij zijn oude team Softbank Team Japan, dat vanwege een blessuregeval een beroep op hem doet.

Het uitstapje is volgens Tienpont goed te combineren met de voorbereidingen van Team AkzoNobel op de Volvo Ocean Race. De voorrondes van de America's Cup beginnen zaterdag in Bermuda. Na deze voorronde keert Tienpont terug bij Team AkzoNobel.

"Ik voel me enorm vereerd dat mijn oude team Softbank Team Japan me heeft gevraagd om ze uit de brand te helpen in de komende raceseries in de America's Cup", aldus Tienpont op zijn Facebook-pagina.

Tienpont won de voorbije twee edities van de America's Cup met Oracle Team USA