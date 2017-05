Een 14-jarige jongen is overleden doordat hij in de Maas is overvaren door een jetski. Het incident gebeurde aan het eind van de middag bij Well. De jongen sprong volgens ooggetuigen uit een boot, waarna hij werd geraakt door de jetski.

De hulpdiensten hebben een tijdje naar hem gezocht. Toen ze hem vonden, hebben ze vergeefs geprobeerd hem te reanimeren.

Het is niet bekend of de bestuurder van de jetski als verdachte wordt aangemerkt.