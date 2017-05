Trump op bezoek in Europa: geen doorbraken maar ook geen brokken

Natuurlijk werd in Brussel bij de NAVO nogmaals gezegd dat de defensie-uitgaven omhoog moeten. En voor de goede verstaander deed Trump er nog een schepje bovenop. 2 procent van het bruto nationaal product is voor hem een minimum. Het liefst heeft hij 3 procent. Maar er werden geen sancties aan verbonden. Wel kreeg hij de volle steun van alle NAVO-landen in de strijd tegen IS.

Brullen

Trump mocht brullen van de NAVO-leden, zolang er maar niet concreet werd afgesproken dat de uitgaven versneld moesten toenemen. Zo zei hij dat de Duitsers 'bad' zelfs 'very bad' zijn vanwege hun auto-export.

Alleen Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, nam de moeite om meteen te reageren. Hij zei dat er iets in de vertaling was misgegaan, want zo bedoelde de president het vast niet.

Juncker staat daarmee symbool voor de Europese politieke lijn. Praten, begrip tonen en vooral Trump een podium gunnen. Hij moest kunnen schitteren tijdens zijn eerste grote buitenlandse reis. En zo zwom hij langzaam maar zeker in het net van de Europese diplomatie. "Wij regelen het wel na het bezoek", kregen NAVO-diplomaten te horen van hun Amerikaanse collega's.

Wachten op klimaatbesluit

Die Europese tactiek slaagt niet in alles, want Trump gaf zich op klimaatgebied niet zonder slag of stoot gewonnen. Hij heeft tenslotte campagne gevoerd met de leus dat het hele klimaatprobleem een 'Chinese uitvinding' is.

De vrees dat hij de leiders zou verrassen door tijdens de G7-top het klimaatverdrag van Parijs op te zeggen, werd niet bewaarheid. Maar de pogingen van de leiders om hem te verleiden alsnog vierkant achter de afspraken te gaan staan, slaagden ook niet.