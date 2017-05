Ongeslagen Celtic pakt ook Schotse beker

Dankzij een doelpunt van Tom Rogic in blessuretijd heeft Celtic de Schotse bekerfinale met 2-1 gewonnen van Aberdeen. Eerder werd de club uit Glasgow ook al ongeslagen kampioen en pakte de ploeg van coach Brendan Rodgers de Schotse League Cup.

Op Hampden Park zette Jonathan Hayes Aberdeen in de negende minuut op voorsprong, maar Stuart Armstrong maakte twee minuten later gelijk. Daarna hield Aberdeen lang stand. Op de valreep bekroonde invaller Rogic een actie met een schuiver in de korte hoek.

Celtic veroverde voor de 37ste keer in de historie de Schotse beker. De voorlaatste keer was in 2013. Voor de vierde keer in de historie legt Celtic beslag op de Schotse 'treble', het kampioenschap, de beker en de League Cup. Eerder deed Celtic dat in 1967, 1969 en 2001.