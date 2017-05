Dumoulin: ik ben Bauke eeuwig dankbaar

Tom Dumoulin wilde na afloop van de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia niet speculeren over een mogelijke eindzege, maar bedankte wel alvast de drie renners die hem zaterdag in staat stelden de schade op zijn grootste concurrenten binnen de perken te houden. "Ik ben Bauke Mollema, Bob Jungels en Adam Yates eeuwig dankbaar."

De renner van Sunweb moest op de slotklim Nairo Quintana, Vincenzo Nibali en Thibaut Pinot laten gaan, maar had in de achtervolging veel steun aan Mollema, Jungels en Yates. "Die hebben zich echt onsterfelijk gemaakt voor mij", prees Dumoulin hun inzet.

Dumoulin verloor slechts 15 seconden en is met de afsluitende tijdrit over 29,3 kilometer op zondag de grote favoriet voor de eindzege. Hij moet 53 seconden goedmaken op rozetruidrager Quintana en 14 op Nibali, de nummer twee in het klassement.

In de eerste tijdrit (over bijna veertig kilometer) was Dumoulin ruim twee minuten sneller dan Nibali en bijna drie minuten sneller dan Quintana. "Eigenlijk wil ik nog helemaal niet bezig zijn met morgen", zei Dumoulin. "Het heeft nu weinig zin om te gaan speculeren. Dat vinden journalisten allemaal heel erg leuk, maar dat moet ik niet gaan doen."