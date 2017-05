De hockeysters van Den Bosch hebben voor de achttiende keer in twintig seizoenen de landstitel gegrepen. In eigen huis won Den Bosch met 2-1 van Amsterdam. Dat was na de 1-0 in het eerste duel genoeg voor winst in de play-offs.

Maartje Paumen nam daarmee afscheid in stijl van de hoofdklasse. Voor haar is het de negende titel op rij. Ook Ellen Hoog speelde haar laatste wedstrijd bij Amsterdam.

(later meer)