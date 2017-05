Coach Kim Lammers promoveert met Huizen naar hoofdklasse

De hockeysters van Huizer HC zijn voor het eerst in de clubhistorie gepromoveerd naar de hoofdklasse. In de play-offs om promotie wonnen ze in twee duels van Nijmegen (3-2 winst thuis, 4-1 winst uit).

Kim Lammers is sinds dit seizoen assistent-trainer van Boaz Janssen en speelde in de reguliere competitie ook een paar wedstrijden mee bij de club waar ze haar carrière begon.

HGC nog in de race

Nijmegen krijgt nog een kans op promotie. Volgende week is MOP, de nummer elf uit de hoofdklasse, de tegenstander in een best-of-three.

Ook HGC is nog een ronde verwijderd van een plek in de hoofdklasse. De ploeg uit Wassenaar versloeg Voordaan met 2-0 en mag zich opmaken voor een krachtmeting met Bloemendaal.