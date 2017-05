Van Rijsselberghe pakt goud in Medemblik, Bouwmeester heeft zilver

Surfer Dorian van Rijsselberghe heeft bij de Delta Lloyd Regatta in Medemblik goud veroverd in de RS:X-klasse. De tweevoudig olympisch kampioen won de medalrace voor de Fransman Oël Pouliquen en de Italiaan Matteo Evangelisti.

In de finale greep Matthijs van 't Hoff net naast een podiumplek. Kiran Badloe eindigde het toernooi op het IJsselmeer als zesde.

Zilver voor Bouwmeester

In de Laser Radial-klasse moest zeilster Marit Bouwmeester genoegen nemen met het zilver. De olympisch kampioene werd in de medalrace tweede en dat was net niet genoeg om Manami Doi van de eindzege te houden.

De Japanse finishte als negende en hield daarmee net twee punten voorsprong over op Bouwmeester (42 punten). De Italiaanse Silvia Zennaro werd derde.

Daphne van der Vaart sloot de Regatta af als twaalfde.