VVD'er Van Baalen hoopt dat PvdA toch meedoet aan formatieoverleg

VVD-Europarlementariƫr Van Baalen vindt dat de PvdA aan de formatieonderhandelingen moet gaan deelnemen. Hij sluit niet uit dat de partij van Asscher bereid is om alsnog aan te schuiven.

Van Baalen was te gast in het Radio 1-programma Kamerbreed. Hij adviseerde de onderhandelaars van VVD, CDA en D66 om toch eens met de PvdA te gaan praten. Die partij houdt de boot tot nu toe af vanwege het grote verlies bij de verkiezingen.

Partijleider Asscher bleef er gisteren bij dat regeren voor zijn partij "totaal niet aan de orde" is. Van Baalen zegt het gevoel te hebben dat deze houding nog kan veranderen.

'Uitstekende bewindslieden'

50Plus-leider Krol zei in Kamerbreed dat de PvdA nog eens goed moet nadenken. Hij vindt dat de PvdA de afgelopen kabinetsperiode een aantal uitstekende bewindslieden heeft geleverd. Het lijkt hem een goed idee "als die hun werk kunnen afmaken".

Informateur Schippers schrijft dit weekend aan haar eindverslag over de tweede ronde in de formatieonderhandelingen. Ze zei het gisteren, na een dag van gesprekken, positief in te zien.

Ze zei dat ze "veel achterliggende informatie" heeft gekregen over "hoe de fractievoorzitters erin zitten". Ze wilde niet zeggen welke nieuwe inzichten ze heeft gekregen, maar ze was er heel stellig in dat de boel volgende week weer in beweging komt.

Pechtold

D66-leider Pechtold heeft vandaag opnieuw herhaald dat hij bij zijn standpunt blijft: hij wil een stabiel kabinet dat progressief en conservatief verbindt. De optie met GroenLinks is al afgevallen, en die met de SP lijkt onhaalbaar omdat de SP niet met de VVD wil regeren.

Een coalitie van VVD, CDA, D66 en PvdA zou met 80 zetels in de Tweede Kamer op een ruime meerderheid steunen, en ook wat betreft de combinatie van progressief en conservatief bij de voorkeur van Pechtold passen.

VVD-leider Rutte zei gisteren dat hij nog steeds een vier-partijen-kabinet wil en dat de vierde partij wat hem betreft PvdA of ChristenUnie kan zijn, of alsnog GroenLinks. Die partij moet dan wel de eisen uit de eerste ronde laten varen, zei hij.