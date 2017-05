NEC stelt Alflen aan als nieuwe trainer

Rob Alflen is vanaf komend seizoen de trainer van NEC. Zondag wordt zijn aanstelling door de Nijmeegse club officieel bekendgemaakt.

De 49-jarige Alflen wordt de opvolger van de vorige maand door de eredivisieclub ontslagen Peter Hyballa. Hij was in 2014/2015 bij FC Utrecht hoofdtrainer. Het afgelopen seizoen was hij assistent-trainer bij Heracles Almelo.

Het is nog onzeker of NEC ook komend seizoen in de eredivisie speelt. Onder interim-trainer Ron de Groot spelen de Nijmegenaren zondag tegen NAC, met als inzet een plaats in de eredivisie.