Räikkönen pakt pole in Monaco, Verstappen vierde

Räikkönen start voor het eerst sinds de GP van Frankrijk in 2008 van de eerste plek. Het is de vijftigste poleposition voor een Finse coureur in de geschiedenis van de Formule 1.

Hamilton slechts dertiende

Voor Lewis Hamilton eindigde de kwalificatie in mineur. De Brit kwam niet verder dan de tweede sessie, waarin hij twee keer bijna de de baan schoot. Hamilton had een probleem met zijn banden

"Het waren niet alleen de achterbanden, maar de problemen zaten bij alle vier. Ze werkten voor geen meter, heel ongebruikelijk. Ik vind dit echt verschrikkelijk", reageerde Hamilton.