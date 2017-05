Dominante Bertens prolongeert titel in Nürnberg

Kiki Bertens heeft voor het tweede jaar op rij het WTA-toernooi van Nürnberg op haar naam geschreven. De Nederlandse, die zo een prima generale kent in aanloop naar Roland Garros, was in de finale duidelijk te sterk voor de Tsjechische qualifier Barbora Krejciková. Het werd 6-2, 6-1.

Binnen 56 minuten was de derde titel in haar carrière een feit voor Bertens, die in 2012 ook het WTA-toernooi van Fes (Marokko) wist te winnen. De nummer één van de plaatsingslijst, de nummer 19 van de wereld, klaarde de klus met een ace.

Eenzijdige finale

In de eenzijdige eindstrijd kwam de dominant spelende Bertens geen moment in de problemen. Haar tegenstandster, de nummer 254 van de wereld, kon in de beginfase even meekomen, maar na de eerste break had Bertens weinig tegenstand meer.