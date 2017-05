'Luis Enrique verdient bij Barcelona afscheid met een prijs'

Ondanks het enigszins bittere einde zal Enrique bij Barcelona toch worden herinnerd als een prijzenpakker. Bij winst op Alavés heeft de Spanjaard in drie jaar tijd negen van de dertien mogelijke prijzen gewonnen. Geen onaardige statistiek dus.

Dat vindt Enrique zelf ook. Na afloop van het laatste duel met Eibar (4-2 winst) sprak de trainer: "Ik kwam hier om prijzen te winnen en dat heb ik gedaan."

Beste coach

Verdediger Gerard Piqué wil, los van de uitkomst zaterdagavond, niet spreken van een mislukt seizoen. "Al is dit natuurlijk niet het jaar geworden zoals we ons dat hadden voorgesteld", aldus de Spanjaard.

Tegelijkertijd is de verdediger vol lof over de trainer die in zijn eerste seizoen als opvolger van Gerardo Martino in Camp Nou direct de treble (landstitel, Champions League én Copa del Rey) veroverde.

"Hij is één van de beste coaches die Barcelona ooit heeft gehad. Al hadden jullie (de media, red.) geen geweldige verhouding met hem, hij heeft ons voor zich gewonnen in de kleedkamer. Hij verdient een afscheid met een prijs."