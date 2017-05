Arends moest onderduiken: 'Zulke taferelen verwacht je in Zuid-Italië'

"Dit kan niet waar zijn in Nederland." De met de dood bedreigde locoburgemeester Bouke Arends van Emmen kan het nog steeds amper geloven. Hij en zijn vrouw moesten drie weken onderduiken in het buitenland.

"Ja, hoe reageer je dan", zegt Arends zoekend naar de juiste woorden. "Het was heel emotioneel. Ik bedoel: voor mij is het al erg, maar voor je naasten is het nog veel heftiger." Het echtpaar heeft drie kinderen.

Het blijft onduidelijk wie achter het dreigement zat, maar er is een link met de sluiting en sloop van het clubhuis van No Surrender in Emmen. Volgens de politie werd daar gehandeld in drugs. De gemeente besloot in januari de deuren van het pand te sluiten.