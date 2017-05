APOEL bezit 'mooie ingrediënten' voor nieuw avontuur Been

Fenerbahçe

Been is sinds dit seizoen de rechterhand van Dick Advocaat bij Fenerbahçe. "Als je het over een club hebt waar er druk is, die historie ademt en groot is, dan heb je het over Fenerbahçe", heeft de geboren Rotterdam ondervonden.

Fenerbahçe is momenteel de nummer drie van Turkije, maar kan die plaats nog verliezen met aartsrivaal Galatasaray. "Ik denk dat we met het beschikbare materiaal het maximale eruit hebben gehaald", kijkt Been terug. "Ook hebben we in Europa overwinterd, dus dat hebben we ook goed gedaan."

Oranje

Been had niet de hoop om als assistent van Advocaat mee te verhuizen naar het Nederlands elftal. "Als ik weer wat zou gaan doen, dan zou dat als hoofdtrainer zijn."