De sport van zaterdag bij de NOS

Kan Tom Dumoulin standhouden in de top van het klassement? Dat is vandaag de grote vraag in de Ronde van Italiƫ.

Het peloton rijdt nog een dag door de Alpen. De twintigste etappe leidt de renners in 190 kilometer van Pordenone naar Asiago.

Onderweg staan er drie beklimmingen op het programma, waarvan twee bergen van de eerste categorie. De laatste top ligt op vijftien kilometer van de finishplaats.

De rit is vanaf het begin te volgen via een liveblog op NOS.nl. Een samenvatting en reacties uit de koers zijn te zien in het Sportjournaal (vanaf 18.50 uur op NPO 1) en in Studio Sport (vanaf 23.30 uur op NPO 1).