Sifan Hassan verpulvert Nederlands record op 5.000 meter

Sifan Hassan heeft bij de Diamond League-wedstrijden in het Amerikaanse Eugene het Nederlands record op de 5.000 meter verpulverd. Op de thuisbasis van haar Amerikaanse sponsor kwam ze tot 14.41,24.

Ze was daarmee ruim vijftien seconden sneller dan de oude toptijd. Die was sinds 2003 in handen van Lornah Kiplagat (14.56,43).

Hassan moest op Hayward Field genoegen nemen met een derde plaats. Genzebe Dibaba uit Ethiopiƫ won in 14.25,22, de Keniaanse Lilian Kasait Rengeruk eindigde als tweede.

Trainer Salazar

Het is voor Sifan Hassan haar eerste grote succes in haar nieuwe trainingsomgeving. De in Ethiopiƫ geboren atlete wisselde na de Olympische Spelen van trainer en vond onderdak bij de omstreden Amerikaanse coach Alberto Salazar.

Begin deze maand wist Hassan zich op de 5.000 meter te kwalificeren voor de wereldkampioenschappen, later dit jaar in Londen.

Oorspronkelijk zou ze al twee weken geleden haar eerste Diamond League van het seizoen lopen. Maar in Shanghai meldde ze zich op het laatste moment af omdat ze niet helemaal fit was.