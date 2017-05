Amerikaan steekt voorbijgangers dood na racistische scheldpartij

In de Amerikaanse stad Portland heeft een man twee mensen doodgestoken en een derde verwond in een tram. Aan het incident ging een racistische scheldpartij vooraf tegen twee vrouwen, van wie er een gesluierd was.

Het is niet duidelijk of het ging om een doelbewuste aanval op de twee vrouwen, of dat de dader verward of onder invloed was. De politie heeft de man aangehouden.

Identiteit onduidelijk

Volgens de politie hield de man een tirade over allerlei zaken in de tram. Op een gegeven moment richtte hij zich tegen twee vrouwen die er als moslims uitzagen. Toen omstanders hem daarop aanspraken, stak hij op hen in.

De man vluchtte daarna de tram uit, maar werd later opgepakt. Zijn identiteit en motief zijn nog niet vrijgegeven. Ook over de slachtoffers is nog niets bekend.

De politie heeft nog niet de twee vrouwen gesproken waar de man zich tegen keerde. "We begrijpen natuurlijk dat ze snel weg wilden, maar we willen hen graag spreken om duidelijk te krijgen wat er gebeurd is", aldus een politiewoordvoerder.