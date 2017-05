President Bouterse waarschuwt voor 'destabiliserende individuen'

De activiste herhaalde in het programma haar wens om de regering Bouterse naar huis te sturen en kondigde aan een eigen politieke partij op te richten. Om die reden wil ze haar Nederlandse paspoort omruilen voor een Surinaams exemplaar. Eerder liet ze weten dat ze had getwijfeld om naar Nederland toe te komen uit angst om Suriname daarna niet meer in te komen.

Neus had naar eigen zeggen in Nederland ook een gesprek met de mensenrechtenorganisatie Amnesty International en kondigde verder aan om naar de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) toe te stappen om er te praten over de mensenrechtenschendingen in Suriname. "Het is goed als het buitenland meekijkt naar wat er in ons land gebeurt", aldus de activiste.

Onze regio

Opvallend is dat in het persbericht van Bouterse niet alleen wordt verwezen naar de situatie in Suriname, maar dat wordt gesproken over "onze regio". Vorige week zei de Venezolaanse ambassadeur in Suriname dat het buitenland zich met interne aangelegenheden bezighoudt en dat met het verspreiden van "gemanipuleerde foto's" een verkeerd beeld van Venezuela wordt gecreƫerd.

De regeringen van de twee landen hebben al jaren een goede relatie. De Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken heeft de afgelopen tijd op diverse podia de internationale gemeenschap opgeroepen zich niet met de "interne aangelegenheden" van Venezuela te bemoeien.

Isoleren en destabiliseren

En ook Bouterse komt nu dus tegen de bemoeienis in het verweer: "De destructieve doelen die deze individuen hebben, mogen niet worden getolereerd, omdat zij slechts gericht zijn op het isoleren en destabiliseren van landen en/of regeringen die op democratische wijze gekozen zijn", meldt het persbericht van de Surinaamse president. "Recentelijk zijn in Suriname ook dergelijke pogingen gedaan. Zij dienen enge belangen (...) die tegenstrijdig zijn met het algemeen belang."