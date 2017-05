Vijf onthoofde lichamen gevonden in Mexico

De politie in de Mexicaanse deelstaat Veracruz heeft vijf onthoofde lichamen gevonden. Op de lichamen zijn sporen van marteling te zien.

De lichamen werden gevonden in een veld in de buurt van de stad Juan Rodriguez Clara met ernaast een brief van het Jalisco Nueva Generación-drugskartel. De vijf slachtoffers zijn mannen.

Jalisco Nueva Generación is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de machtigste drugskartels van het land. In Veracruz zijn veel drugssmokkelaars en mensenhandelaren actief. Vorig jaar werden er ruim 1250 moorden gepleegd.