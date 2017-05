Onrust in Libië: tientallen doden in Tripoli

Bij hevige gevechten tussen milities in de Libische hoofdstad Tripoli zijn zeker 28 doden gevallen en meer dan 120 mensen gewond geraakt. In de stad waren de hele dag luide explosies en artillerievuur te horen.

Islamistische milities begonnen gisterochtend een aanval op milities die gelieerd zijn aan de door de VN erkende regering. De islamistische milities steunen een andere regering.

Zoon van Kadhafi

Het is onduidelijk wie terrein op wie heeft gewonnen. Maar de erkende regering heeft naar eigen zeggen controle over de Al-Hadba-gevangenis verkregen. In die gevangenis zitten enkele belangrijke gevangenen, onder wie een zoon van de oude dictator Kadhafi.

Sinds de dood van Kadhafi in 2011 is het chaotisch in Libië. Het land is uiteengevallen en verschillende milities en regeringen bevechten elkaar.