Zilver voor 470-duo op IJsselmeer

Het 470-duo Afrodite Zegers-Kyranakou en Anneloes van Veen is tweede geworden op de Delta Lloyd Regatta in Medemblik. Na de zeges in Miami, Palma de Mallorca, Hyères en op de EK moesten de zeilsters op het IJsselmeer de zege aan de Russen Pavel Sotsykin en Denis Gribanov laten.

In de 470 voeren de mannen en vrouwen vanwege het kleine aantal boten samen. Het Nederlandse duo leverde vier dagen lang fel strijd met de sterke Russen, maar wist de klassementsleiders in de medalrace niet achter zich te houden.

Marit Bouwmeester (Laser Radial), Kiran Badloe, Dorian van Rijsselberghe (beiden RS:X) en Annemiek Bekkering (49er FX) strijden zaterdag nog om de medailles.