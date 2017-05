Amerikanen simuleren onderschepping Noord-Koreaanse raket

De Amerikaanse luchtmacht gaat volgende week bij wijze van proef proberen om een intercontinentale raket uit de lucht te schieten. Het gaat om raketten die vergelijkbaar zijn met de raketten waar Noord-Korea over beschikt.

Vanaf een basis op een atol in de Stille Zuidzee wordt volgende week een raket afgevuurd. Een afweersysteem dat is gestationeerd op de legerbasis Vandenberg in Californië moet de raket boven de Stille Oceaan onderscheppen en vernietigen.

Officieel hebben de Amerikanen niet gezegd dat het om een simulatie gaat van een mogelijke Noord-Koreaanse aanval, maar het scenario van de oefening wijst daar wel op.

Ongerustheid

De VS heeft op dit moment 36 afweersystemen om intercontinentale raketten onschadelijk te maken. Er zijn plannen om er nog acht in Alaska te plaatsen.

Sinds vorig jaar heeft Noord-Korea diverse atoomproeven uitgevoerd en raketten gelanceerd, wat vooral in Japan en Zuid-Korea tot veel ongerustheid heeft geleid. De Verenigde Naties hebben Noord-Korea herhaaldelijk verboden proeven te doen, maar daar trekt het communistische regime zich niets van aan.