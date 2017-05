'Dumoulin had de Giro definitief kunnen verliezen'

In de voorlaatste bergrit in de 100ste Ronde van Italië raakte Tom Dumoulin zijn roze trui kwijt aan Nairo Quintana. Een uitkomst die te wijten was aan slechte benen, maar ook aan een 'beginnersfout.' Zo omschreef Dumoulin het zelf tenminste.

De kritiek die Dumoulin donderdag uitte op het verbondje dat Nairo Quintana en Vincenzo Nibali tegen hem hadden gesmeed, hield de gemoederen nog flink bezig. Terwijl Dumoulin in de staart van het peloton "een beetje keuvelde" om de plooien glad te strijken met collega's als Mollema en Kruijswijk, gingen Quintana en Nibali ervandoor.

Laurens ten Dam was helder in zijn analyse: "Ik denk dat Tom nog met gisteren bezig was, met zijn uitspraken. Hij zat achterin om alles een beetje goed te praten."