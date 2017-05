Trump heeft op Sicilië 'veel geleerd over het klimaat'

De landen van de G7 hebben zware druk op de Amerikaanse president Trump uitgeoefend om zijn dreigement om het klimaatakkoord van Parijs op te zeggen in te trekken. Trump voelt zich als enige niet gebonden aan de afspraken die in 2015 zijn gemaakt, omdat ze slecht zouden zijn voor de Amerikaanse economie.

Toch overheerst bij de andere landen optimisme over de uiteindelijke opstelling van de Amerikanen. De Italiaanse gastheer van de top, premier Gentiloni, zei dat hij ervan overtuigd is dat de VS na interne overwegingen zich zal verplichten aan het akkoord van Parijs.

Een medewerker van Trump deelde na de beraadslagingen mee dat de opvattingen van de president over het klimaatakkoord "evolueren". Hij voegde eraan toe dat de president vandaag "een hoop heeft opgestoken" over het onderwerp. "Hij kwam hier naartoe om te leren, om slimmer te worden."

Facebook

Over de bestrijding van terrorisme waren de landen van de G7 het wel eens. Vier dagen na de aanslag in Manchester hebben de regeringsleiders een gezamenlijke verklaring ondertekend. Ze roepen in een verklaring bedrijven als Facebook op om meer te doen om extremistische propaganda van internet te verwijderen.