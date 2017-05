Schippers treft opnieuw Thompson, Hassan wil record

Op twee fronten komen dit weekeinde Nederlandse atletiektoppers in actie. Sifan Hassan en Dafne Schippers zijn in Eugene present bij de derde Diamond League-bijeenkomst van het seizoen, terwijl vijf meerkampers zich met de wereldtop gaan meten in Götzis.

De eerste die aan de bak moet is Hassan. Ze stond ook al op de startlijst bij de Diamond League-wedstrijden in Sjanghai, maar besloot vanwege een verkoudheidje toch maar thuis te blijven. Nu wil ze in het Amerikaanse Eugene een aanval doen op het Nederlands record op de 5.000 meter, dat sinds 2003 in handen is van Lornah Kiplagat.

"Dat moet normaal gesproken wel gaan sneuvelen", voorziet NOS-atletiekcommentator Léon Haan. "Het record staat op 14.56,43 en dat is voor een topper als Sifan niet een bijster scherpe tijd. Dat ze een 5.000 doet en geen 1.500 meter, wat toch haar afstand is, is in dit stadium van het seizoen logisch. De snelheid voor de 1.500 heeft ze nu nog niet."

Genzebe Dibaba

Zaterdagochtend rond zes uur zal blijken of Hassan in haar opzet is geslaagd. "Het enige gevaar schuilt 'm in Genzebe Dibaba, die in dezelfde race wil proberen het wereldrecord te breken. Dat staat nu nog op naam van haar zus Tirunesh, die in 2008 14.11,15 liep. Het zou kunnen dat Hassan met haar mee wil gaan en zich stuk loopt..."

Hassan, die sinds eind vorig jaar niet ver van Eugene in het Amerikaanse Portland traint, verschijnt op vrijdagavond (Amerikaanse tijd) op de baan.