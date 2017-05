Weer veel burgerdoden bij luchtaanvallen Syrië

In het oosten van Syrië zijn bij luchtaanvallen door de coalitie onder leiding van de VS veel burgerdoden gevallen. In eerste instantie werd uitgegaan van 35, maar dat getal is opgelopen tot meer dan honderd. Dat melden de Syrische autoriteiten en het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten in Londen.

De luchtaanvallen zijn uitgevoerd op de stad Mayadeen, die in handen is van Islamitische Staat. Veel van de burgerslachtoffers zijn familieleden van IS-strijders.

Burgers

De laatste maanden is het aantal burgers dat is omgekomen bij luchtaanvallen toegenomen. Gisteren werd bekend dat bij een aanval onder leiding van de Amerikanen in maart in Mosul meer dan honderd burgers zijn omgekomen. Zij bevonden zich in een gebouw dat onder vuur was genomen omdat zich er twee IS-strijders zouden bevinden.

Volgens het Pentagon wisten de Iraakse en Amerikaanse autoriteiten niet dat zich burgers in het gebouw bevonden.

IS-bolwerken

Het aantal burgerdoden stijgt om een aantal redenen. Ten eerste is de strijd om IS-bolwerken zoals Mosul en Raqqa terug te veroveren geïntensiveerd. Daarnaast zijn de procedures veranderd, waardoor commandanten ter plaatse makkelijker luchtaanvallen kunnen beginnen zonder dat ze daar van hogerhand toestemming voor nodig hebben.

Volgens de Amerikanen zijn sinds het begin van de oorlog tegen IS, drie jaar geleden, 352 burgers omgekomen bij luchtaanvallen. Het onafhankelijke onderzoeksinstituut Airwars becijfert het aantal doden op een veelvoud daarvan, namelijk zeker 3100.