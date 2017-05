Smeren, drinken en check je route: het wordt heel warm vandaag

Ook festival Oerrock in het Friese Ureterp zorgt ervoor dat ze genoeg water (en, ongetwijfeld, bier) beschikbaar hebben. "Water is gratis verkrijgbaar. Via de app krijgen bezoekers een waarschuwing dat ze zich goed moeten insmeren. Als het heel heet is, roepen we mensen via led-schermen op het terrein op om genoeg water te drinken", zegt bestuurslid Evert Wilstra.

Hjalmar Vogel vindt het een voordeel dat haar festival, Underground Harderwijk, aan het water plaatsvindt. "Wij hebben extra waterflesjes ingeslagen en de bezoekers geïnformeerd over het gebruik van voldoende en regelmatig zonnebrand. Ook zijn er gratis kraanwatervoorzieningen."