Man overlijdt na ongeval met landbouwmachine in Roggel

Een man is in Roggel, bij Roermond, overleden nadat hij was geraakt door de scherpe punten van een landbouwmachine. Volgens de regionale omroep L1 strompelde de man vanuit het weiland naar een huis en zakte op straat in elkaar.

Het ongeluk gebeurde vanmiddag toen het slachtoffer met de machine achter zijn tractor bezig was gemaaid gras om te draaien dat op het weiland lag. Het hooi kan daardoor beter drogen.

De man stapte uit de cabine van de tractor en kwam in het bereik van de draaiende schijven met scherpe pinnen. De politie doet nog onderzoek naar de precieze toedracht.

Aanvankelijk dacht de politie dat de man het slachtoffer was van een steekpartij, maar dat blijkt nu niet het geval.