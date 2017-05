​Rotterdam wil brommende maaltijdbezorger van de straat

Rotterdam wil af van op vervuilende brommers of scooters rijdende maaltijdbezorgers. De gemeente werkt aan een regeling om de twee- of viertakters, die de lucht sterk verontreinigen, plaats te laten maken voor snelle fietsen of elektrische scooters.

Dat maakte wethouder Pex Langenberg (D66) vandaag bekend. Volgens hem is nog niet helemaal duidelijk hoe de regeling eruit komt te zien.

Maaltijdbezorgers veroorzaken volgens hem veel overlast. Niet alleen door de stank en de herrie die ze veroorzaken, maar ook door hun rijgedrag, zegt de wethouder.

In gesprek

Rotterdam heeft al een gesubsidieerde sloopregeling voor oude auto's. Daarvan hebben al 5000 Rotterdamse autobezitters gebruik gemaakt. Een sloopregeling voor vervuilende brommers zit er volgens de wethouder niet in omdat daarvoor niet genoeg geld is.

Gedacht moet worden aan financiële voordelen om ondernemers over de streep te trekken, zegt een woordvoerder van de gemeente Rotterdam. Langenberg zegt al in gesprek te zijn met bedrijven die maaltijden bezorgen. Een aantal grote bedrijven experimenteert al met fietsende bezorgers.