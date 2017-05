'Dumoulin moet niet zeuren, het is geen voetbalwedstrijd!'

Kuiper haalt de valpartij van Zoetemelk in de Tour de France van 1980 nog maar even aan. "Ik zeg weleens: was hij maar blijven liggen, dan had ik gewonnen. Dat is maar een beetje dollen, hoor. Maar iedereen wil winnen, zo is het gewoon."

Janssen is vol lof over Dumoulin en zijn optreden in de Giro. Hij dicht hem goede kansen toe om het roze naar Milaan te brengen. "Maar hij moet niet zo zeuren over die Nederlanders, of de concurrentie."

Volgens Janssen spelen Quintana en Nibali een potje poker, in de hoop dat Dumoulin nerveus wordt en alle gaten zal proberen dicht te rijden. "Dat is de enige juiste tactiek die je kunt toepassen. Dat gaan we vaker zien dit weekend."

'Geweldige koppen in de krant'

Al met al staat Dumoulin weer volop in de schijnwerpers. Was het eerst met zijn huzarenstukjes bergop, gevolgd door de sanitaire noodstop enkele dagen daarna, nu is het weer het interview waarin hij klaagde over het uitblijven van een 'Nederlands pact' dat voor beroering zorgt.

"Als je teleurgesteld bent, flap je er van alles uit. Soms zeg je dingen die je een uur later misschien niet meer zou zeggen. Maar het zijn wel geweldige koppen in de krant", besluit Kuiper.