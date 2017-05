Duitse politie zoekt naar gevaarlijke ontsnapte man vlak bij Nijmegen

De politie van de Duitse grensstad Kleef waarschuwt voor een gevaarlijke en mogelijk gewapende man. De 35-jarige ontsnapte gisteravond uit een gesloten psychiatrische inrichting bij de stad, vlak over de grens bij Nijmegen.

Bij zijn ontsnapping viel de man samen met een andere patiƫnt verpleegkundigen aan. Twee mensen raakten daarbij gewond. Een van hen is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Niet aanspreken

De twee mannen bereikten de binnenplaats en probeerden over een muur met prikkeldraad te klimmen. Een 28-jarige man redde het niet, hij is direct weer opgepakt. Van de ontsnapte man ontbreekt nog elk spoor. De Duitse politie is bezig met een klopjacht.

De politie waarschuwt dat mensen hem niet moeten aanspreken, maar contact moeten opnemen met de politie als ze hem zien.