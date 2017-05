Republikein die journalist aanviel wint verkiezing VS

De Republikein Greg Gianforte uit de staat Montana heeft een zetel in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden gewonnen. Gianforte kwam in het nieuws toen hij op de verkiezingsdag een journalist aanviel die hem een aantal vragen wilde stellen.

De correspondent van The Guardian liep een tv-studio binnen. Daar ontstond een discussie, waarna Gianforte de verslaggever beetpakte en tegen de grond sloeg. Daarbij ging de bril van Ben Jacobs aan diggelen.

Excuses

Gianforte wordt verdacht van mishandeling. In een verklaring na de verkiezingsuitslag zei hij dat hij zijn les heeft geleerd en bood hij zijn excuses aan. "Ik had niet zo moeten reageren en het spijt me."

De verkiezing in Montana wordt landelijk gevolgd in de VS. The New York Times schrijft dat de verkiezing een indicatie is hoe het met de populariteit van de Republikeinse partij en de regering-Trump is gesteld.