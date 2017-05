Arnhemse spermabank verwekte meer kinderen dan mocht

De spermabank van het ziekenhuis Rijnstate in Arnhem heeft het zaad van vijftien donoren te vaak gebruikt. De Volkskrant heeft een intern rapport van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) daarover in handen.

Een donor mag maximaal 25 kinderen verwekken, maar deze donoren kregen er gemiddeld ruim 36. Met sperma van een van de donoren kwamen zelfs 50 nakomelingen ter wereld. Met het sperma van de donoren zijn 369 vrouwen moeder geworden van in totaal 548 kinderen.

Niet op orde

Het ziekenhuis overtrad de regels onder meer zodat vrouwen dan de kans kregen een tweede kind te krijgen van dezelfde donor als hun eerste kind. Ook was in sommige gevallen de administratie niet op orde. "Ons registratiesysteem was er destijds niet goed op ingericht om meerdere nakomelingen van een donor bij dezelfde vrouw te tellen", meldt Rijnstate aan de Volkskrant.

Het rapport van de IGZ komt uit 2014. Nadien heeft het ziekenhuis de procedures aangescherpt. De kwestie wordt nu bekend, omdat een van de donoren maandag voor de rechtbank meer maatregelen van het ziekenhuis eist.

Er zit een maximum aan het aantal kinderen per donor, is om de risico's op relaties tussen kinderen van een donor te verkleinen en om te voorkomen dat een donor met te veel kinderen contact moet onderhouden.