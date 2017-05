Massale gevangenisontsnapping via tunnel in Brazilië

In Brazilië zijn 91 gedetineerden tegelijk ontsnapt uit de gevangenis. Ze hadden een tunnel van ruim 30 meter gegraven. De ontsnapping vond plaats in de gevangenis van Parnamirim, in de buurt van Natal.

Lokale media spreken van de grootste ontsnapping in de Braziliaanse geschiedenis. In januari wisten nog 56 mannen te ontsnappen uit een Braziliaanse gevangenis. Dat gebeurde tijdens de chaos van een grote gevangenisopstand.

De gevangenen hebben waarschijnlijk hulp van buitenaf gehad. Er stonden aan het einde van de tunnel auto's klaar om weg te komen. De politie heeft negen gevangenen weer kunnen oppakken.