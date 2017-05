Manchester City neemt afscheid van vier spelers. Backs Gaël Clichy en Bacary Sagna, aanvaller Jesus Navas en keeper Willy Caballero verlaten de club.

In alle gevallen loopt het contract af. Clichy is van de vier de langst dienende Citizen, hij kwam in 2011 over van Arsenal. Ook Sagna maakte die overstap, hij deed dat in 2014.

Navas kwam in 2013 over van Sevilla, Caballero in 2014 van Malaga. Eerder werd al bekend dat ook de Argentijn Pablo Zabaleta de ploeg verlaat.