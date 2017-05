Britten delen toch weer informatie met VS

De Britse politie heeft besloten om weer geheime informatie en bewijsmateriaal met betrekking tot de aanslag in Manchester te delen met de Amerikaanse inlichtingendiensten, nadat de Amerikanen nieuwe garanties hebben gegeven dat er niks meer uitlekt.

De politie was gestopt met het delen van bewijsmateriaal over de aanslag, nadat er politiefoto's waren verschenen in Amerikaanse media. Op die foto's waren stukken van een rugzak en andere voorwerpen te zien die mogelijk iets met de aanslag te maken hebben.

De gelekte politiefoto's waren al het tweede incident. Eerder was de naam van de aanslagpleger, Salman Abedi, al uitgelekt in de VS.

Woedend

De Britse regering heeft woedend gereageerd. De Britse premier May sprak de Amerikaanse president Trump er persoonlijk op aan tijdens de NAVO-top in Brussel.

Trump noemt het "zeer ernstig" dat foto's van bewijsmateriaal van de aanslag zijn uitgelekt in Amerikaanse media. Hij heeft zijn ministerie van Justitie en de veiligheidsdiensten opgedragen het lek te onderzoeken.