Emanuelson kan weer op zoek naar nieuwe club

Urby Emanuelson moet weer op zoek naar een nieuwe club. Sheffield Wednesday wenst het contract van de 30-jarige Emanuelson niet te verlengen.

Emanuelson tekende in september een contract voor negen maanden in Sheffield, maar door blessureleed kwam hij afgelopen seizoen slechts enkele minuten in actie.

In 2010 verhuisde Emanuelson van Ajax naar AC Milan, maar daarna wist hij nergens meer te imponeren. Hij speelde de afgelopen jaren voor Fulham, AS Roma, Atalanta Bergamo en Hellas Verona.

Lachman

Ook Darryl Lachman, afgelopen seizoen verhuurd aan Willem II, moet vertrekken bij de club uit het Championship.

Sheffield Wednesday werd afgelopen seizoen vierde en liep promotie naar naar de Premier League mis.