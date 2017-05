Trump on Tour in Europa: Brussel, in het hol van de leeuw

Donald Trump had vandaag een volle agenda. De Amerikaanse president reist door Europa en was vandaag in België. In Brussel om precies te zijn.

Een plek die we gisteren al 'het hol van de leeuw' voor de president noemden. Hij bestempelde het vooraf als een hellhole en stak zijn kritiek op de EU niet onder stoelen of banken.

Trump begon zijn dag met een gesprek met EU-president Tusk en de voorzitter van de Europese Commissie Juncker. Na afloop zei Tusk dat er geen eensgezindheid is over Rusland, klimaatverandering en de wereldhandel. Maar er waren ook dingen waar de leiders het wel over eens waren: de strijd tegen terrorisme en Oekraïne. Wat het standpunt over Oekraïne precies is, maakte Tusk niet duidelijk.

De ontmoeting verliep ontspannen en er werd zelfs een grapje gemaakt.