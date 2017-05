Jonker met Wolfsburg op goede spoor in play-offs

Andries Jonker is met VfL Wolfsburg op het goede spoor om lijfsbehoud in de Bundesliga af te dwingen. In de Duitse play-offs werd thuis met 1-0 gewonnen van buurman Eintracht Braunschweig, de nummer drie van de Tweede Bundesliga.

Wolfsburg, dat aantrad zonder de geblesseerden Jeffrey Bruma en Riechedly Bazoer, kwam na een half uur op voorsprong. De ploeg kreeg een penalty nadat Braunschweig-verdediger Gustav Valsvik de bal op de arm kreeg. Het buitenkansje werd benut door Mario Gómez.